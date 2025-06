Une histoire de Tango Maison des Echevins Cluny 28 juin 2025 18:00

Saône-et-Loire

Une histoire de Tango Maison des Echevins 22 rue de la Barre Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-06-28 18:00:00

Le duo Siempreviva (Ibet de Los Angeles, guitare ; France Besson-Girard, violon) vous interprétera les grands noms du tango argentin Astor Piazzolla et Maximo Diego Pujol et vous ferons voyager à Buenos Aires.

Le duo de guitare et violon vous entraine dans un univers chaleureux et sensible.

Il y aura une verrée à l’issue du concert. .

Maison des Echevins 22 rue de la Barre

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 03 06 83 musiquette.tralala@gmail.com

