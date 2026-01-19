Une histoire, des histoires Place Sainte Anne Trégastel

Une histoire, des histoires

Place Sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 11:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Des lectures d’histoires à partager autour du rêve.

Parents/Enfants de 3 à 6 ans

Sur inscription .

Place Sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une histoire, des histoires Trégastel a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose