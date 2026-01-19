Une histoire, des histoires Place Sainte Anne Trégastel
Une histoire, des histoires Place Sainte Anne Trégastel jeudi 19 février 2026.
Place Sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-19 10:00:00
fin : 2026-02-19 11:00:00
2026-02-19
Des lectures d’histoires à partager autour du rêve.
Parents/Enfants de 3 à 6 ans
Sur inscription .
Place Sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
