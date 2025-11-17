Une histoire des mots dans les arts plastiques Le plateau Rez-de-chaussée du Cube Aix-en-Provence

Une histoire des mots dans les arts plastiques

Lundi 17 novembre 2025 de 14h30 à 16h. Le plateau Rez-de-chaussée du Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-17 14:30:00

fin : 2025-11-17 16:00:00

2025-11-17

Du Moyen Âge à la Renaissance une relation conflictuelle entre image et texte. Depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge, l’image se mêle aux textes ans que la peinture ne soit encore pleinement reconnue comme un art majeur.

Agathe BASTIDE, Doctorat en arts plastiques.

Poèmes figurés, enluminures, devises et inscriptions religieuses tissent un dialogue étroit entre l’écrit et le visuel. À la Renaissance, ce dialogue s’enrichit les mots se font ornement, signe ou révélation, tandis que la signature de l’artiste émerge comme affirmation du statut du peintre et de son art. Cette conférence montrera comment, entre lettrines gothiques et cartouches renaissants, mots et images cohabitent en tension et reflètent les rapports hiérarchiques qui lient les arts du langage et la peinture. .

Le plateau Rez-de-chaussée du Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

English :

From the Middle Ages to the Renaissance: a conflicting relationship between image and text. From Antiquity to the Middle Ages, images mingled with texts, even before painting was fully recognized as a major art form.

German :

Vom Mittelalter bis zur Renaissance: eine konfliktreiche Beziehung zwischen Bild und Text. Von der Antike bis zum Mittelalter vermischten sich Bilder mit Texten, ohne dass die Malerei als bedeutende Kunstform voll anerkannt wurde.

Italiano :

Dal Medioevo al Rinascimento: un rapporto conflittuale tra immagine e testo. Dall’antichità al Medioevo, le immagini si sono mescolate ai testi, ancor prima che la pittura fosse riconosciuta come una forma d’arte importante.

Espanol :

De la Edad Media al Renacimiento: una relación conflictiva entre imagen y texto. Desde la Antigüedad hasta la Edad Media, las imágenes se mezclaron con los textos, incluso antes de que la pintura fuera plenamente reconocida como una forma artística importante.

