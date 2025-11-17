Une histoire des mots dans les arts plastiques Le Plateau, le Cube Aix-en-Provence

Lundi 17 novembre 2025 de 14h30 à 16h. Le Plateau, le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-17 14:30:00

fin : 2025-11-17 16:00:00

2025-11-17

Du Moyen Âge à la Renaissance une relation conflictuelle entre image et texte. Depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge, l’image se mêle aux textes, sans que la peinture ne soit encore pleinement reconnue comme un art majeur.

Poèmes figurés, enluminures, devises et inscriptions religieuses tissent un dialogue étroit entre l’écrit et le visuel.

À la Renaissance, ce dialogue s’enrichit les mots se font ornement, signe ou révélation, tandis que la signature de l’artiste émerge comme affirmation du statut du peintre et de son art. Cette conférence montrera comment, entre lettrines gothiques et cartouches renaissants, mots et images cohabitent en tension et reflètent les rapports hiérarchiques qui lient les arts du langage et la peinture.



Conférence animée par Agathe BASTIDE, Doctorat en arts plastiques. .

Le Plateau, le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

English :

From the Middle Ages to the Renaissance: a conflicting relationship between image and text. From Antiquity to the Middle Ages, images mingled with texts, without painting yet being fully recognized as a major art form.

German :

Vom Mittelalter bis zur Renaissance: eine konfliktreiche Beziehung zwischen Bild und Text. Von der Antike bis zum Mittelalter vermischten sich Bilder mit Texten, ohne dass die Malerei noch vollends als bedeutende Kunstform anerkannt wurde.

Italiano :

Dal Medioevo al Rinascimento: un rapporto conflittuale tra immagine e testo. Dall’Antichità al Medioevo, le immagini si sono mescolate ai testi, senza che la pittura fosse ancora pienamente riconosciuta come una forma d’arte importante.

Espanol :

De la Edad Media al Renacimiento: una relación conflictiva entre imagen y texto. Desde la Antigüedad hasta la Edad Media, las imágenes se mezclaron con los textos, sin que la pintura fuera aún plenamente reconocida como una forma artística de primer orden.

