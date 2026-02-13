Une histoire d’objets – COMPLET, Musée Maurepas, Rennes

Une histoire d’objets – COMPLET Jeudi 19 février, 10h00 Musée Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T10:45:00+01:00

Fin : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T10:45:00+01:00

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. Pour réserver, veuillez envoyer un email à museemaurepas@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :

Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute

À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre servic

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Rennes 35700 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Entre histoire à toucher et exploration des objets de la collection. Cette visite pensée pour les tout-petits est l’occasion d’une première découverte de l’exposition Ce qui nous lie. Visite tout-petits Maurepas