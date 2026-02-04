Une histoire d’objets Musée Maurepas Rennes

Une histoire d'objets Musée Maurepas Rennes

Une histoire d’objets Musée Maurepas Rennes jeudi 19 février 2026.

Une histoire d’objets Musée Maurepas Rennes Jeudi 19 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entre histoire à toucher et exploration des objets de la collection. Cette visite pensée pour les tout-petits est l’occasion d’une première découverte de l’exposition Ce qui nous lie.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. Pour réserver, veuillez envoyer un email à museemaurepas@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :

* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées
* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants
* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute

À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre servic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-19T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-19T10:45:00.000+01:00

1
 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/une-histoire-d-objets

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire