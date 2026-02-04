Une histoire d’objets Musée Maurepas Rennes Jeudi 19 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entre histoire à toucher et exploration des objets de la collection. Cette visite pensée pour les tout-petits est l’occasion d’une première découverte de l’exposition Ce qui nous lie.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. Pour réserver, veuillez envoyer un email à museemaurepas@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre servic

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/une-histoire-d-objets

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



