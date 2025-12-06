Une histoire du football féminin – Hortense Belhôte Théâtre de la Bastille PARIS

Hortense Belhôte est joueuse de foot dans le club des Dégommeuses. Mêlant son expérience sur les terrains à l’histoire d’un XXᵉ siècle traversé par le football féminin, cette conférence interroge surtout la place des femmes dans le sport.

Hortense Belhôte conjugue ses plaisirs et ses talents dans des conférences performées et spectaculaires.

Du lundi 30 mars 2026 au mercredi 01 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 20h00 à 20h45

payant

De 12 à 26 euros.

Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

