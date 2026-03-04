Une Histoire du jazz De Duke Ellington à Charles Mingus Rouen

Une Histoire du jazz De Duke Ellington à Charles Mingus

30 Rue Bourg L’Abbé Rouen Seine-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 11:00:00

fin : 2026-05-03 12:15:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-03

Durée 1h15, sans entracte

Un voyage musical à travers le xx e siècle explorant les mille influences du jazz, les couleurs vibrantes d’un ensemble classique et bien plus !

Le jazz, c ’est l ’écho des rues animées de la Nouvelle-Orléans, le souffle puissant du blues du Mississippi, la folie créatrice de Harlem… Ce concert est une mosaïque sonore où se croisent des figures emblématiques de l ’Histoire du jazz Duke Ellington et son orchestre légendaire, Charles Mingus et son bebop tourbillonnant, Carla Bley et sa créativité sans limite. Au quatuor à cordes traditionnel de la musique classique s’ajoutent contrebasse, guitare et saxophone, pour un panorama complet de cette musique qui aura marqué le XXe siècle. .

