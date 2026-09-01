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AGENDA · Givry

Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier Bar et cantine gourmande Givry

jeudi 17 septembre 2026 · Bar et cantine gourmande · Givry

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Bar et cantine gourmande
Adresse
20 Rue de la République
Ville
71640 Givry
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Givry

Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier

Bar et cantine gourmande 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Alain Fauconnier présente « Une histoire du Jazz en France 1917 – 1950 » au Fantastico.
A l’appui de sa collection de 78t, il nous transmet sa passion : soirée-conférence largement ponctuée d’écoute musicale.   .

Bar et cantine gourmande 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 59 14 57 

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English : Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier

L’événement Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier Givry a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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