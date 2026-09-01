Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier Bar et cantine gourmande Givry
jeudi 17 septembre 2026 · Bar et cantine gourmande · Givry
Informations pratiques
Givry
Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier
Bar et cantine gourmande 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Alain Fauconnier présente « Une histoire du Jazz en France 1917 – 1950 » au Fantastico.
A l’appui de sa collection de 78t, il nous transmet sa passion : soirée-conférence largement ponctuée d’écoute musicale. .
Bar et cantine gourmande 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 59 14 57
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English : Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier
L’événement Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier Givry a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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