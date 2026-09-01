Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier Bar et cantine gourmande Givry

Informations pratiques

Givry

Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier

Bar et cantine gourmande 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Alain Fauconnier présente « Une histoire du Jazz en France 1917 – 1950 » au Fantastico.

A l’appui de sa collection de 78t, il nous transmet sa passion : soirée-conférence largement ponctuée d’écoute musicale. .

Bar et cantine gourmande 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 59 14 57

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English : Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier

L’événement Une histoire du Jazz en France – Animateur Alain Fauconnier Givry a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)