Une Histoire du Monde Dimanche 1 juin, 17h00 Église Sainte-Marie Prévente HelloAsso 15€ (18€ sur place)

Début : 2025-06-01T17:00:00+02:00 – 2025-06-01T18:30:00+02:00

Des rythmes et des sons chaotiques qui évoluent vers des mélodies portées de tous temps par les hommes et les femmes de notre humanité. La vie apparaît, les berceuses avec elle.

Les étoiles dans le ciel, le soleil et la lune, font lever les yeux aux humains qui entonnent des chants sacrés.

Et puis l’océan sur lequel résonne parfois le chant des baleines, parfois un cri humain.

L’entraide se fait jour, l’humanité cherche sa place. La Musique fait lien.

PROGRAMME

Johannes Brahms : Vergangen ist mir Glück und Heil

Extraits du Livre Vermeil de Montserrat : Laudemus Virgine / Splendes ceptigera

Knut Nystedt : Immortal Bach

Johann Pachelbel / Jean-Sébastien Bach : Nun danket alle Gott

Pētēris Vasks : Dona nobis pacem

7 berceuses traditionnelles anciennes

John Cage : The Whale

https://www.helloasso.com/associations/arianna-ensemble-vocal-de-pessac/evenements/une-histoire-du-monde-sainte-marie-de-la-bastide-dimanche-1er-juin-2025-a-17h-h

Église Sainte-Marie Avenue Thiers Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Au commencement, il y eut le Big Bang. De cet instant particulièrement violent est née… la musique ! Concert Classique

Arianna