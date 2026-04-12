Une histoire politique du chant populaire, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Une histoire politique du chant populaire Dimanche 12 avril, 16h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:00:00+02:00

Dimanche 12 avril – 16h

Emmanuel Pesnot, coach vocal de nombreux groupes et interprètes des musiques populaires de tradition orale (citons Barrut, La Malcoiffée, le trio Maaar…), nous propose un regard politique (au sens noble du terme!) sur l’acte de chanter.

Cette conférence à chanter pose en effet une affirmation : au-delà des phénomènes de modes, la pratique du chant, en particulier collectif, procède le plus souvent d’un acte social. Pour au moins quatre raisons :

• C’est la parole, et donc le chant, qui fait sortir l’enfant de la fusion avec la mère, et le socialise, le transformant de facto en animal politique, comme le décrit Aristote, c’est à dire capable d’interactions sociales avec le groupe.

• Le chant collectif est un vecteur puissant de socialisation, et d’affirmation d’une identité de groupe, il a contribué et contribue encore à la transe collective.

• Les chants populaires ont toujours une fonction de description de phénomènes ou de situations, pour transmettre, prévenir, alarmer, coopéréer, partager… C’est un rôle social, religieux, et donc éminemment politique.

• Enfin, le succès des chorales en général, et en particulier de celles qui se présentent comme engagées montre une volonté de re-prendre la parole, confisquée et travestie par les élites.

Cette conférence est à partager : elle aura été précédée d’un temps d’apprentissage de chants en rapport avec la thématique qui seront chantés lors de la conférence. Et, à l’intérieur même, il sera fait appel au public pour des expériences polyphoniques, vibratoires et sociales !

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Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (rez-de-jardin)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://les-elements.fr/fr »}]

Conférence à chanter