Une histoire populaire américaine (ciné-débat) Cinéma Grand Ecran Centre Commercial les Quatre Chemins Vichy

Une histoire populaire américaine (ciné-débat)

Cinéma Grand Ecran Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

pour les adhérent-e-s des associations partenaires

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Une histoire populaire américaine 2 ciné débat en présence du réalisateur Olivier Azam et de Laure Guillot des Mutins de Pangée.

.

Cinéma Grand Ecran Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90 vichy@attac.org

English :

Une histoire populaire américaine 2 ciné débat in the presence of director Olivier Azam and Laure Guillot from Mutins de Pangée.

German :

Une histoire populaire américaine 2 Filmgespräch in Anwesenheit des Regisseurs Olivier Azam und von Laure Guillot von Mutins de Pangée.

Italiano :

Une histoire populaire américaine 2 dibattito cinematografico con il regista Olivier Azam e Laure Guillot di Les Mutins de Pangée.

Espanol :

Une histoire populaire américaine 2 cine debate con el director Olivier Azam y Laure Guillot de Les Mutins de Pangée.

L’événement Une histoire populaire américaine (ciné-débat) Vichy a été mis à jour le 2025-11-24 par Vichy Destinations