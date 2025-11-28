Une histoire populaire américaine (ciné-débat) Cinéma Grand Ecran Centre Commercial les Quatre Chemins Vichy
Cinéma Grand Ecran Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
pour les adhérent-e-s des associations partenaires
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 23:00:00
2025-11-28
Une histoire populaire américaine 2 ciné débat en présence du réalisateur Olivier Azam et de Laure Guillot des Mutins de Pangée.
+33 4 70 30 18 90 vichy@attac.org
English :
Une histoire populaire américaine 2 ciné débat in the presence of director Olivier Azam and Laure Guillot from Mutins de Pangée.
German :
Une histoire populaire américaine 2 Filmgespräch in Anwesenheit des Regisseurs Olivier Azam und von Laure Guillot von Mutins de Pangée.
Italiano :
Une histoire populaire américaine 2 dibattito cinematografico con il regista Olivier Azam e Laure Guillot di Les Mutins de Pangée.
Espanol :
Une histoire populaire américaine 2 cine debate con el director Olivier Azam y Laure Guillot de Les Mutins de Pangée.
