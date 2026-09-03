Informations pratiques

Chaillac

Une histoire pour la nuit – Trio Lyr

6 rue de l’Eglise Chaillac Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-05-29 18:00:00

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Un projet pédagogique de plusieurs mois avec les élèves de l’école intercommunale de danse et de musique. Une collaboration avec des interventions hebdomadaires, aboutissant sur une représentation publique.

TrioLyr invite le public à un voyage musical nocturne, entre ombres et lumières. Ce concert tout public propose un moment suspendu, où les musiciens déroulent un fil onirique : de la douceur d’une berceuse à la quiétude d’un rêve, en passant par les tourments d’un orage et les frayeurs d’une danse macabre. Le tout ponctué de poèmes, pour une expérience à la fois sensorielle et poétique. À travers des arrangements originaux, ce programme mêle grandes œuvres du répertoire classique et atmosphères évocatrices .

Une soirée entre rêve, mystère et émotion qui ne vous laissera pas indifférent 16 .

6 rue de l’Eglise Chaillac 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

The Ensemble Vocal du Blanc is preparing to celebrate the 40th anniversary of the Ecole Municipale de Musique by paying tribute to Estonian composer Arvo Pärt, who is celebrating his 90th birthday.

L’événement Une histoire pour la nuit – Trio Lyr Chaillac a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne