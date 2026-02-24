Une histoire, un bricolage poupées russes Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Une histoire, un bricolage poupées russes

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 15:30:00

Date(s) :

2026-03-04

On bricole à la bibliothèque !

Après la lecture d’une histoire, nous proposons aux enfants de fabriquer des poupées matriochkas.

Un atelier en lien avec le temps fort sur le thème des sœurs.

Gratuit, matériel fourni, sur inscription.

Pour les enfants de 8 à 10 ans. .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

