Une histoire, un goûter Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Une histoire, un goûter Ludo Bibliothèque Ondres Ondres vendredi 10 octobre 2025.

Une histoire, un goûter

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Même le ciel le plus sombre finit toujours par s’éclaircir.

Un récit émouvant, simple et sincère, révélant le pire de la nature humaine mais également le meilleur à travers quelques personnages hauts en couleurs.

L’histoire sera suivie d’un goûter.

Adulte, sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr

RDV de 15h30 à 17h. .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 bibliotheque@ondres.fr

English : Une histoire, un goûter

German : Une histoire, un goûter

Italiano :

Espanol : Une histoire, un goûter

L’événement Une histoire, un goûter Ondres a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Seignanx