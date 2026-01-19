Une histoires des histoires Place Sainte Anne Trégastel
Une histoires des histoires Place Sainte Anne Trégastel jeudi 26 février 2026.
Une histoires des histoires
Place Sainte Anne Bibliothèque municipale Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-02-26 11:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Les passionnantes histoires des animaux sauvages.
Parents/enfants de 3 à 6 ans, sur inscription .
Place Sainte Anne Bibliothèque municipale Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Une histoires des histoires Trégastel a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose