Une île à jouer – Visite guidée en famille Ile de Nantes Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :levoyageanantes.frAccueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Un parcours ponctué d’activités ludiques et sensorielles à découvrir en famille. La ville est notre terrain de jeu, celui des artistes et des créateurs et nous avons envie de partager !Cette visite animée par un guide est l’occasion de regarder l’Île de Nantes autrement, et surtout de s’emparer des oeuvres qui sont faites pour nous surprendre. Nous inventons des étapes ludiques pour vous accueillir sur ce territoire. A vos marques, prêts, jouez ! Visite conseillée aux enfants à partir de 6 ans ans accompagnés d’un adulte. Durée : 1h30 à 2h. Lieu de rendez-vous : devant la station Prouvé – Parc des Chantiers, Ile de Nantes (à proximité du Carrousel des Mondes Marins) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200