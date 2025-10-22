Une île à jouer – Visite guidée en famille Ile de Nantes Nantes

Une île à jouer – Visite guidée en famille 22 octobre 2025 – 11 février 2026, certains mercredis Ile de Nantes Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T14:30:00 – 2025-10-22T16:30:00

Fin : 2026-02-11T14:30:00 – 2026-02-11T16:30:00

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

Un parcours ponctué d’activités ludiques et sensorielles à découvrir en famille.

La ville est notre terrain de jeu, celui des artistes et des créateurs et nous avons envie de partager !

Cette visite animée par un guide est l’occasion de regarder l’Île de Nantes autrement, et surtout de s’emparer des oeuvres qui sont faites pour nous surprendre. Nous inventons des étapes ludiques pour vous accueillir sur ce territoire. A vos marques, prêts, jouez !

Visite conseillée aux enfants à partir de 6 ans ans accompagnés d’un adulte.

Durée : 1h30 à 2h.

Lieu de rendez-vous : devant la station Prouvé – Parc des Chantiers, Ile de Nantes (à proximité du Carrousel des Mondes Marins)

Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Ile de Nantes ., Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

