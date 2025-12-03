Une île de danse salle de réception Château-Gontier-sur-Mayenne

Une île de danse

salle de réception 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 19:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Film réalisé par Doria Belanger d’après une idée originale d’Yvann Alexandre, 2024

Un voyage dans le vivant, une création au coeur d’une expérience d’Êtres et de corps au temps

présent, avec 14 chorégraphes et 22 interprètes.

Fruit de la rencontre entre le chorégraphe Yvann Alexandre et la réalisatrice Doria Belanger, Une île de danse est un voyage sensoriel au coeur du mouvement dansé. Nourri par trente ans de création et les rencontres qui les ont portées, mêlant pièces de répertoire et conversations dansées, le film dresse autant le portrait d’un créateur que d’une communauté artistique, et de l’énergie qui en émane. Des bords de Loire aux toits de Tunis, en passant par les forêts enneigées du Québec, c’est tout un espace-temps aussi organique qu’humaniste qui se dessine sous nos yeux. Une ode à la rencontre, au lâcher-prise et à l’aventure collective, dans laquelle la danse, en s’affranchissant de la parole, invente un nouveau langage.

cinéma

mardi 27 janvier 2026 19h00

Pôle culturel des Ursulines, salle de réception

à partir de 12 ans

durée 57 min + rencontre avec Yvann Alexandre

entrée gratuite

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .

salle de réception 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

Film directed by Doria Belanger from an original idea by Yvann Alexandre, 2024

L’événement Une île de danse Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-03 par SUD MAYENNE