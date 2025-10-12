Une image à votre image Tendance 19 Paris

Une image à votre image Tendance 19 Paris dimanche 12 octobre 2025.

Tendance 19 vous propose un shooting personnalisé dans une ambiance chaleureuse. 2 tenues, 5 photos pro de vous et/ou de vos créations. pour révéler votre style et repartir avec des images qui vous ressemblent, idéales pour CV, book, réseaux sociaux, site internet ou communication professionnelle.

Un moment privilégié pour révéler votre personnalité et repartir avec des images adaptées à vos besoins.

Réservation obligatoire, infos et inscription sur notre site.

Venez vous faire photogarphier et profiter d’une prestation maquillage professionnelle pour des portraits qui vous ressemble !

Le dimanche 12 octobre 2025

de 11h30 à 15h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T14:30:00+02:00

fin : 2025-10-12T18:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-12T11:30:00+02:00_2025-10-12T15:30:00+02:00

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/page/1765653-accueil +33769129216 tendanceparis19@gmail.com