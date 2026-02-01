Une immersion dans une ferme d’avant-guerre autour d’une soirée contée Sainte-Mère-Église

Une immersion dans une ferme d’avant-guerre autour d’une soirée contée

Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2026-02-17 18:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

L’Office de tourisme de la Baie du Cotentin propose un nouveau rendez-vous hivernal Les Veillées des marais blancs, une proposition issue de l’expérimentation régionale Tourisme de 4 saisons, portée par la Région Normandie et Normandie Tourisme, en partenariat avec Attitude Manche, porteur de la démarche Equinoxe, visant à maintenir l’équilibre du territoire manchois et le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. .

Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 21 00 33

