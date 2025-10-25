Une indienne à Colonzelle Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Récital de piano avec Rébecca Chaillot

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

English :

Piano recital with Rébecca Chaillot

German :

Klavierabend mit Rébecca Chaillot

Italiano :

Recital di pianoforte con Rébecca Chaillot

Espanol :

Recital de piano con Rébecca Chaillot

