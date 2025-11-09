Une indienne à Colonzelle Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Une indienne à Colonzelle Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle dimanche 9 novembre 2025.

Une indienne à Colonzelle

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Récital de piano avec Rebecca

.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

English :

Piano recital with Rebecca

German :

Klavierabend mit Rebecca

Italiano :

Recital di pianoforte con Rebecca

Espanol :

Recital de piano con Rebecca

L’événement Une indienne à Colonzelle Colonzelle a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes