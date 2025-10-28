Une initiation Escalad’arbre D19 Larrau

Une initiation Escalad'arbre D19 Larrau mardi 28 octobre 2025.

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Bixente propose une initiation escalad’arbre à Iraty.

L’activité est tributaire de la météo. À partir de 5/6 ans. Sur réservation. .

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 93 73 zeharka@orange.fr

