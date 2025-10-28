Une initiation Escalad’arbre D19 Larrau
D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Bixente propose une initiation escalad’arbre à Iraty.
L’activité est tributaire de la météo. À partir de 5/6 ans. Sur réservation. .
D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 93 73 zeharka@orange.fr
