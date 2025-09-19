Une installation à découvrir en famille Labanque Béthune

Une installation à découvrir en famille 19 – 21 septembre Labanque Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Plaines d’été et des Journées du Patrimoine, une œuvre singulière sera exceptionnellement présentée pendant trois jours au second étage de Labanque :

À qui appartiennent les creux ? est une installation immersive conçue par les artistes Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbédienne dans le cadre du programme Plaines d’Été. Pensée comme un espace d’exploration sensorielle, cette œuvre invite les enfants à entrer physiquement dans la structure pour y observer le monde à travers les « creux ».

Labanque 44 Pl. Georges Clemenceau, 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France Depuis 2007, Labanque est installée dans l'ancienne Banque de France de Béthune, bâtiment aux espaces insolites et diversifiés. Labanque est un centre d'art contemporain. En effet, que ce soit la salle des coffres, l'espace des guichets avec son comptoir en marbre, mais aussi l'appartement de fonction du directeur de type haussmannien,

tout concourt à attiser l’imagination des créateurs. Ceux-ci peuvent

laisser libre cours à leurs désirs de produire des oeuvres qui utilisent les

différents espaces pour les mettre en résonance où créer la surprise de la confrontation.

Chaque exposition obéit donc à un principe de production inédit.

Labanque s’intéresse à tous les champs de la création contemporaine :

peinture, vidéo, sculpture, installation, photographie, etc.

Labanque est un équipement culturel de la Communauté

d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. LABANQUE

44 place Georges Clemenceau

62400 Béthune

T : 03 21 63 04 70

contact.labanque@bethunebruay.fr

Labanque Béthune

Labanque se situe en centre-ville de Béthune, dans les locaux de l’ancienne Banque de France.

La gare TGV se trouve à 800m.

Stationnement payant souterrain place Clemenceau et Grand’Place

Stationnement gratuit Place Foch et Place du Général de Gaulle à Béthune.

Journées européennes du patrimoine 2025

Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbedienne