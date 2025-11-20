Une Jeunesse à Paris Opéra Périgueux
Jeudi 20 novembre 2025 à 20h, le Fonds de dotation Patrick de Brou de Laurière invite la soprano lyrique
MARIE PERBOST
– Révélation artiste lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2020
– Révélation ADAMI 2016
– Lauréate du Concours international Nadia et Lili Boulanger 2015
Accompagnée du pianiste Jean-Michel Dayez dans un programme de chansons d’opérette des années folles intitulé
Une Jeunesse à Paris
Hôtel de Laurière 7 avenue Georges Pompidou à Périgueux
Places limitées.
Entrée 15€
Réservation sur
https://www.broudelauriere.fr/inscription-une-jeunesse-a-paris .
5 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
