Une Jeunesse à Paris Opéra Périgueux

Jeudi 20 novembre 2025 à 20h, le Fonds de dotation Patrick de Brou de Laurière invite la soprano lyrique

MARIE PERBOST

– Révélation artiste lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2020

– Révélation ADAMI 2016

– Lauréate du Concours international Nadia et Lili Boulanger 2015

Accompagnée du pianiste Jean-Michel Dayez dans un programme de chansons d’opérette des années folles intitulé

Une Jeunesse à Paris

Hôtel de Laurière 7 avenue Georges Pompidou à Périgueux

Places limitées.

Entrée 15€

Réservation sur

https://www.broudelauriere.fr/inscription-une-jeunesse-a-paris .

5 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

