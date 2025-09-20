Une jolie chapelle qui revit chapelle Sainte-Anne-de-la-Mer Dunkerque

Une jolie chapelle qui revit Samedi 20 septembre, 14h00 chapelle Sainte-Anne-de-la-Mer Nord

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Une jolie chapelle qui revit, au cœur du quartier du Méridien.

Visite libre de la chapelle, informations retraçant son histoire.

Temps de convivialité et d’animations pour les familles.

Plus di’nformations au 06 18 86 78 47

chapelle Sainte-Anne-de-la-Mer rue de douvres Dunkerque 59240 Malo-les-Bains Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

