Une Jonquille contre le cancer Four de Vaurs Thiézac

Une Jonquille contre le cancer

Venez grigner le pain avant de l’enfourner, l’écouter chanter quand il sort du four, ou juste l’acheter pour participer à une bonne cause récolter de l’argent pour l’institut Curie dans le cadre de l’opération nationale Une Jonquille contre le Cancer

Four de Vaurs 15 route de la molède Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and nibble the bread before putting it in the oven, listen to it sing as it comes out, or just buy it to take part in a good cause: raising money for the Curie Institute as part of the national operation Une Jonquille contre le Cancer (A Daffodil Against Cancer)

