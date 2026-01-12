Une journée à la campagne en famille à la découverte de la faune sauvage du jardin et du verger Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Une journée à la campagne en famille à la découverte de la faune sauvage du jardin et du verger

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

2026-04-21

l’Écomusée du Perche propose un jeu de piste pour petits et grands, afin de découvrir et de mieux connaitre la faune de sauvage du site.

Chouette, lérot, chauve-souris, hérisson, …n’auront plus de secrets pour vous.

Le verger devient un grand espace de jeu.

Au programme questions, dessins, fabrication d’un animal en matériaux naturels.

Animation sur réservation.

enfant à partir de 4 ans .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomsueeduperche.fr

