Une journée à la campagne en famille à la découverte de la faune sauvage du jardin et du verger Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière mardi 21 avril 2026.
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
2026-04-21
l’Écomusée du Perche propose un jeu de piste pour petits et grands, afin de découvrir et de mieux connaitre la faune de sauvage du site.
Chouette, lérot, chauve-souris, hérisson, …n’auront plus de secrets pour vous.
Le verger devient un grand espace de jeu.
Au programme questions, dessins, fabrication d’un animal en matériaux naturels.
Animation sur réservation.
enfant à partir de 4 ans .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomsueeduperche.fr
