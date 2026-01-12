Une journée à la campagne en famille à la découverte du vitrail Prieuré de Sainte Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière
Une journée à la campagne en famille à la découverte du vitrail Prieuré de Sainte Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière jeudi 23 avril 2026.
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
2026-04-23
Venez observer les vitraux de l’église du prieuré de Sainte-Gauburge, puis vous pourrez vous lancer dans la réalisation d’un vitrail (sur papier de soie)
Jeux avec les motifs et les personnages que l’on peut voir sur les verrières de la région.
Enfant à partir de 6 ans
Animation sur réservation. .
Prieuré de Sainte Gauburge Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
