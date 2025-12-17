Une journée à la campagne en famille la poterie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
Une journée à la campagne en famille la poterie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière samedi 24 janvier 2026.
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
2026-01-24
Démonstration et fabrication d’objet en argile.
Les pièces réalisées seront cuites le dimanche 22 février lors de la fête de la poterie.
Enfant à partir de 6 ans.
Animation Famille sur réservation .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
