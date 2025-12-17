Une journée à la campagne en famille les masques Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
mardi 17 février 2026.
Une journée à la campagne en famille les masques
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
Date(s) :
2026-02-17
A l’occasion des festivités autour de carnaval, venez découvrir l’univers des masques.
Au programme sensibilisation aux masques et à leurs univers et création de votre propre masque à différents motifs et selon vos envies.
Enfant à partir de 6 ans.
Animation Famille sur réservation. .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
English : Une journée à la campagne en famille les masques
