Une journée à la campagne en famille les masques Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Une journée à la campagne en famille les masques

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

A l’occasion des festivités autour de carnaval, venez découvrir l’univers des masques.

Au programme sensibilisation aux masques et à leurs univers et création de votre propre masque à différents motifs et selon vos envies.

Enfant à partir de 6 ans.

Animation Famille sur réservation. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

L’événement Une journée à la campagne en famille les masques Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2025-12-17 par ECOMUSEE DU PERCHE