Une journée à la campagne en famille sur le chemin des trognes Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
2026-04-14
Les trognes, arbres façonnés par la main des hommes, sont des marqueurs de
paysages dans le Perche.
Une balade de quelques kilomètres pour les découvrir, les identifier, les replacer dans
l’environnement local.
Fabrication de sa trogne (éphémère) en fin d’animation.
enfants à partir de 6 ans
Matériel tenue et chaussures permettant d’être à l’aise pour marcher (un peu) .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomsueeduperche.fr
