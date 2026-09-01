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AGENDA · Lanmodez

Une journée à la Chapelle Kermassac’h Chapelle de Kermassac’h Lanmodez

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Kermassac'h · Lanmodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Chapelle de Kermassac'h
Adresse
6 Lieu-dit Bel-Air
Ville
22610 Lanmodez
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lanmodez

Une journée à la Chapelle Kermassac’h

Chapelle de Kermassac’h 6 Lieu-dit Bel-Air Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La mairie de Lanmodez et LTC vous proposent une journée originale à la chapelle de Kermassac’h :
La chorale de Lanmodez, l’équipe de conteurs d’histoires et une visite guidée de la chapelle accompagneront l’exposition conçue et animée par Pays d’art et d’histoire « Quand les pierres racontent la préhistoire ».
Le patrimoine sous toutes ses formes !   .

Chapelle de Kermassac’h 6 Lieu-dit Bel-Air Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 77 

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English :

L’événement Une journée à la Chapelle Kermassac’h Lanmodez a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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