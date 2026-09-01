Une journée à la Chapelle Kermassac’h Chapelle de Kermassac’h Lanmodez

Informations pratiques

Lanmodez

Une journée à la Chapelle Kermassac’h

Chapelle de Kermassac’h 6 Lieu-dit Bel-Air Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La mairie de Lanmodez et LTC vous proposent une journée originale à la chapelle de Kermassac’h :

La chorale de Lanmodez, l’équipe de conteurs d’histoires et une visite guidée de la chapelle accompagneront l’exposition conçue et animée par Pays d’art et d’histoire « Quand les pierres racontent la préhistoire ».

Le patrimoine sous toutes ses formes ! .

Chapelle de Kermassac’h 6 Lieu-dit Bel-Air Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 77

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English :

L’événement Une journée à la Chapelle Kermassac’h Lanmodez a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose