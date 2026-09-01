Une journée à la Chapelle Kermassac’h Chapelle de Kermassac’h Lanmodez
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Kermassac'h · Lanmodez
Informations pratiques
Lanmodez
Une journée à la Chapelle Kermassac’h
Chapelle de Kermassac’h 6 Lieu-dit Bel-Air Lanmodez Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La mairie de Lanmodez et LTC vous proposent une journée originale à la chapelle de Kermassac’h :
La chorale de Lanmodez, l’équipe de conteurs d’histoires et une visite guidée de la chapelle accompagneront l’exposition conçue et animée par Pays d’art et d’histoire « Quand les pierres racontent la préhistoire ».
Le patrimoine sous toutes ses formes ! .
Chapelle de Kermassac’h 6 Lieu-dit Bel-Air Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 77
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English :
L’événement Une journée à la Chapelle Kermassac’h Lanmodez a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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