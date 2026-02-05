Une journée à la ferme Chèvrerie des Pampilles Cisai-Saint-Aubin
Chèvrerie des Pampilles 19 rue de l’église Cisai-Saint-Aubin Orne
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:30:00
2026-05-03
Portes ouvertes à la chèvrerie.
Marché du terroir, artisanat, expositions, concert.
> Restauration sur place .
Chèvrerie des Pampilles 19 rue de l’église Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie +33 6 02 06 64 03 bnq.caillibaud@free.fr
