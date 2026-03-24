Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria les champs galottes Saint-Bris-le-Vineux
Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria les champs galottes Saint-Bris-le-Vineux samedi 6 juin 2026.
Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria
les champs galottes La Ferme de Claire. Ulteria Saint-Bris-le-Vineux Yonne
Tarif : 48 – 48 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria. Venez passer une belle journée à la ferme. Au programme, visite de la ferme, visite des caves de Bailly, dégustation et déjeuner du terroir (gougères, feuilleté, chèvre, glaces…) balade avec les biquettes, grand jeu escape game, traite ! .
les champs galottes La Ferme de Claire. Ulteria Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 65 04 41 accueil@ferme-claire.fr
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English : Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria
L’événement Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria Saint-Bris-le-Vineux a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)