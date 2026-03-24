Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria les champs galottes Saint-Bris-le-Vineux

Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria

les champs galottes La Ferme de Claire. Ulteria Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria. Venez passer une belle journée à la ferme. Au programme, visite de la ferme, visite des caves de Bailly, dégustation et déjeuner du terroir (gougères, feuilleté, chèvre, glaces…) balade avec les biquettes, grand jeu escape game, traite ! .

les champs galottes La Ferme de Claire. Ulteria Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 65 04 41 accueil@ferme-claire.fr

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English : Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria

L’événement Une journée à la Ferme de Claire, Ulteria Saint-Bris-le-Vineux a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)