Une journée à la Ferme de la Richardière, Domaine Vidame, La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Une journée à la Ferme de la Richardière Dimanche 20 septembre, 11h00 Domaine Vidame Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion de l’ouverture exceptionnelle de la ferme de la Richardière, au Domaine de la Ferté-Vidame, le service Valorisation du patrimoine du Conseil départemental propose un atelier, destiné aux petits comme aux grands, autour de la ferme, de ses fonctions et de ses animaux.

Et pour ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage sur le site, un jeu de piste permettra de partir à la découverte de l’histoire étonnante de ce lieu, longtemps fermé au public.

Domaine Vidame 2 Rte de Senonches, 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

À l’occasion de l’ouverture exceptionnelle de la ferme de la Richardière, au Domaine de la Ferté-Vidame.

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