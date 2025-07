UNE JOURNEE A LA FERME DU PETIT COIN DE PARADIS & SPECTACLE DE FAUCONNERIE La Chapelle au Grain Saint-Georges-Buttavent

La Ferme du Petit Coin de Paradis vous ouvre ses portes pour une journée spéciale le samedi 13 septembre !

Le petit coin de paradis prend son envol ! Venez à la rencontre des Aigles de Gascogne qui viennent donner une représentation au Petit coin de paradis !

Ils feront rêver petits et grands avec tous leur oiseaux (aigles, buses, chouettes…)

A l’issue du spectacle, rencontrez les producteurs locaux et dégustez leurs produits en écoutant Max Bluemoon musicien, chanteur folk.

Au programme

16h spectacle de fauconnerie (aigles de Gascogne)

17h Visite de la ferme et marché de producteurs locaux

18h30 Concert de Harvest Folk & restauration sur place

INFORMATIONS PRATIQUES

Réservation obligatoire pour le spectacle de Fauconnerie

Adresse La Papinière, 53100 Saint Georges Buttavent

Tarifs 12€ (12 ans et +) / 8€ (enfant de 2 à 12 ans) / Gratuit pour les moins de 2 ans .

La Chapelle au Grain Ferme du Petit Coin de Paradis Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

The Ferme du Petit Coin de Paradis opens its doors for a special day on Saturday, September 13!

German :

Die Ferme du Petit Coin de Paradis öffnet ihre Türen für einen besonderen Tag am Samstag, den 13. September!

Italiano :

La Ferme du Petit Coin de Paradis apre le sue porte per una giornata speciale sabato 13 settembre!

Espanol :

El sábado 13 de septiembre, la Ferme du Petit Coin de Paradis abre sus puertas para una jornada especial

