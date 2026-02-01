Une journée à la maison des 1000 premiers jours du 18ème Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS

Bienvenue à la maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement !

Conçue pour les familles, la maison des 1000 premiers jours est un lieu chaleureux et ouvert à tous les futurs et les jeunes parents, pendant la grossesse et à l’arrivée de l’enfant.

La Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement est ouverte tous les jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. L’équipe de la Maison est présente pour vous accueillir et s’adapte à vos besoins et vos envies pour partager un moment convivial et vous accompagner dans votre parentalité avec sérénité.

Tous les jeudis, venez librement chanter, danser, jouer avec votre enfant, lire des histoires, partager vos questions ou encore rencontrer d’autres familles.

L’accueil est libre et entièrement gratuit. C’est un lieu qui vous ressemble, pour sortir de la routine et passer du temps avec votre enfant ou d’autres familles. Vous pouvez y venir en couple, seul.e, avec ou sans votre bébé, ou encore avec un.e proche ou un membre de votre famille.

Au mois de mars : « On bouge à la maison ! » : stretching, yoga enfants et « chantons les comptines ». ,

Tous les jeudis, la maison ouvre ses portes à tous les futurs parents, les bébés et leurs parents.

Au mois de mars : « on bouge à la maison » !

gratuit

Entrée libre et gratuite – sans rendez-vous.

Public tout-petits et adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 PARIS

+33153411899 maison1000jours18@paris.fr



