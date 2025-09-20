Une journée à la Pagode Quang Duc ! Pagode Quang Duc Cornebarrieu
Gratuit. Accès libre. Inscription obligatoire pour les visites guidées à 10h30 et 11h30 (durée : 1h).
Une journée de découvertes à la Pagode Quang Duc
Plongez au cœur des traditions bouddhistes et de la fête du Tết Trung Thu (fête de la mi-automne) dans le cadre unique de la Pagode Quang Duc .
Programme de la journée :
- 10h00 – Accueil des invités
- 10h30 – Présentation de la pagode et des activités de l’Association Bouddhiste
- 12h00 – Déjeuner végétarien partagé
- 14h00 – Questions-réponses autour du bouddhisme ️
- 14h30 – Danse de la Licorne et spectacle musical pour célébrer la fête de la mi-automne
- 18h00 – Clôture de la journée
Visites de la pagode
Visitez le site librement toute la journée, de 10h à 18h.
Des visites guidées gratuites sont également proposées sur inscription à 10h30 et 11h30.
Pagode Quang Duc 43 Route d'Aussonne, 31700 Cornebarrieu – Toulouse Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie
Journées européennes du patrimoine 2025
