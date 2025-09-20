Une journée à la Pagode Quang Duc ! Pagode Quang Duc Cornebarrieu

Une journée à la Pagode Quang Duc ! Samedi 20 septembre, 10h00 Pagode Quang Duc Haute-Garonne

Gratuit. Accès libre. Inscription obligatoire pour les visites guidées à 10h30 et 11h30 (durée : 1h).

Une journée de découvertes à la Pagode Quang Duc

Plongez au cœur des traditions bouddhistes et de la fête du Tết Trung Thu (fête de la mi-automne) dans le cadre unique de la Pagode Quang Duc .

Programme de la journée :

10h00 – Accueil des invités

10h30 – Présentation de la pagode et des activités de l'Association Bouddhiste

12h00 – Déjeuner végétarien partagé

14h00 – Questions-réponses autour du bouddhisme ️

14h30 – Danse de la Licorne et spectacle musical pour célébrer la fête de la mi-automne

18h00 – Clôture de la journée

Visites de la pagode

Visitez le site librement toute la journée, de 10h à 18h.

Des visites guidées gratuites sont également proposées sur inscription à 10h30 et 11h30.

Pagode Quang Duc 43 Route d'Aussonne, 31700 Cornebarrieu – Toulouse Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

