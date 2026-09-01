Une journée à Perrecy-les-Forges Site de l’église de Perrecy-les-Forges Perrecy-les-Forges

Informations pratiques

Perrecy-les-Forges

Une journée à Perrecy-les-Forges

Site de l’église de Perrecy-les-Forges Place de l’Église Perrecy-les-Forges Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Découvrir, écouter, savourer

L’association pour la rénovation de l’église de Perrecy-les-Forges (AREP) et l’association « Les amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais » vous invitent le temps d’une journée où l’histoire, les arts vivants et le terroir se rencontrent, à célébrer notre patrimoine. Une parenthèse unique pour nourrir l’esprit, les oreilles et les papilles, en toute convivialité.

Au programme : visite commentée de l’église, repas à l’auberge du Cheval Blanc, conférence et performance sur le thème des recluses, concert du prestigieux Ensemble baroque « La Rêveuse » dirigé par Florence Bolton.

Programme

Accueil du public à partir de 9h30, visite guidée de l’église.

De 12h à 14h : repas.

De 14h30 à 15h30 : conférence sur l’histoire des « recluses ».

De 15h30 à 16h30 : 1re performance sur le thème des « recluses » par Auréline Roy.

De 16h30 à 18h30 : concert du prestigieux ensemble de musique baroque « La Rêveuse » sur le thème de la mode espagnole au Grand siècle.

À 18h30 : 2de performance sur le thème des « recluses ».

À 19h : verre de l’amitié. .

Site de l’église de Perrecy-les-Forges Place de l’Église Perrecy-les-Forges 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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English : Une journée à Perrecy-les-Forges

L’événement Une journée à Perrecy-les-Forges Perrecy-les-Forges a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)