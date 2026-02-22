UNE JOURNÉE À ROUEÏRE Quarante

UNE JOURNÉE À ROUEÏRE

Une journée à Roueïre

Le 4 mars de 10h à16h Une journée créative et ludique pour célébrer l’esprit du carnaval.Au programme conception de son masque et de ses accessoires grâce à diverses techniques (dessin, peinture, volume…), shooting photoet travail sur l’image pour imaginer un costume personnel et original. Et pour finir, petit défilé festif où chacun pourra présenter sa créationet repartir avec ses réalisations.

N’oublie pas ton pique-nique. Le goûter est offert !

Dès 8 ans sur réservation, places limitées.

Le 29 avril de 10h à 16h Une journée pour partir à la découverte de la nature environnante de Roueïre et s’initier au dessin d’observation en extérieur. Plantes, arbres et fleurs seront au cœur de cette journée créative à travers différentes techniques fusain, aquarelle et impressions végétales expérimentales. Explorer, observer, dessiner !

Dès 8 ans sur réservation au 04 67 25 00 25, places limitées. Atelier mené par Aurélie Juandon, artiste et professeure des cours d’art à Roueïre .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

A day at Roueïre

