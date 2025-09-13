Une journée à soi Le Clos de la Louve Cramans

Le Clos de la Louve 4 Rue du Moulin Toussaint Cramans Jura

13 septembre 2025 09:30:00

18:00:00

2025-09-13

Offrez-vous une parenthèse de douceur et d’énergie avec Une Journée à Soi , un moment hors du temps pensé par Clémentine (naturopathe & sophrologue) et Laure (professeure de yoga & hypnothérapeute). Dans un petit groupe de 11 personnes maximum, laissez-vous guider à travers des pratiques profondes biorespiration, sophrologie en mouvement, cercle de paroles et yoga.

Partagez un repas végétarien maison et profitez d’un moment convivial avec Julie de la Ferme Cassiopée, venue vous faire découvrir ses huiles et baumes artisanaux.

De 9h30 à 18h Tarif 100€ (+ 20€ pour le repas)

Une journée unique pour respirer, bouger, libérer et prendre soin de soi. .

Le Clos de la Louve 4 Rue du Moulin Toussaint Cramans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 86 63 98 cm.naturopathie@gmail.com

