Une journée au Château d’Arboras Château d’Arboras Arboras

Une journée au Château d’Arboras 20 et 21 septembre Château d’Arboras Hérault

Tarif : 10 € par personne. Réservation obligatoire. Prévoir de l’eau, des chaussures confortables, et une tenue adaptée a la météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Passez la journée au Château d’Arboras

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 10h à 17h, le Château d’Arboras vous ouvre exceptionnellement ses portes.

️ Déroulement de la visite

Accueil

Rendez-vous en contrebas du château, où un parking privé gratuit est à votre disposition.

Après vérification de votre réservation obligatoire, un membre de l’équipe vous indiquera le chemin vers le château.

Des panneaux d’orientation et un fléchage vous guideront jusqu’à l’entrée.

Parcours de visite

La découverte commence dans la cour principale, avec une présentation introductive de l’histoire du lieu.

Des visites guidées (durée : 45 min) sont proposées toute la journée, permettant d’explorer :

Les extérieurs et leurs points de vue remarquables

Certaines pièces intérieures (selon accessibilité)

Une exposition temporaire retraçant les grandes étapes de l’histoire du château et de la région

Rencontres et animations

Des membres de la famille actuelle ou des intervenants locaux échangeront sur :

Les travaux de restauration

La vie au château

Son ancrage dans le territoire

Des démonstrations ou ateliers ponctuels peuvent être proposés (programme affiché sur place).

Pause et fin de visite

Profitez d’un espace détente dans les jardins ou la cour.

Possibilité de dégustation de produits locaux (selon disponibilité).

Retour libre vers le parking, ou temps d’échange avec l’équipe.

Toute l’équipe du Château d’Arboras est heureuse de vous accueillir pour cette visite exceptionnelle.

1002 : Le nom villa Arboratis apparaît pour la première fois dans les archives. Il s'agit alors d'un petit domaine ouvriers, qui donnera son nom au village Arboras

1224 : Un premier château fort est construit. Situé sur un point stratégique, il sert à protéger le village et à contrôler les passages vers le causse du Larzac.

1384 : Le château est détruit par des bandes de mercenaires (souvent d’anciens soldats) qui pillent la région à la fin de la guerre de Cent Ans.

1428 : Il est reconstruit par Pierre de l’Estang, un seigneur protestant de Pézenas. Le château retrouve un rôle défensif.

1539 : Le site reste actif et probablement fortifié à nouveau à cette période, dans un contexte de tensions religieuses croissantes.

1582 : Le château est accusé d’abriter des bandits ou rebelles. Les États du Languedoc en ordonnent alors le démantèlement.

1648 : Un nouveau château, plus résidentiel, est bâti. C’est celui que l’on peut voir aujourd’hui. Il s’agit d’une belle demeure seigneuriale, plus adaptée à la vie paisible qu’à la guerre.

1728 : Le château est embelli et modernisé, notamment dans ses aménagements intérieurs. Il devient un lieu de prestige.

1790–1791 : Pendant la Révolution française, il est pillé et vendu comme bien national. Il passe ensuite entre plusieurs mains et commence à se détériorer.

2020 : Le château est repris par la famille Vallat. Depuis, il est de nouveau habité et ouvert occasionnellement au public, notamment lors des traditionnelles soirées « goguettes » au château d’arboras ou alors lors des Journées du Patrimoine. Le Château d’Arboras sera ouvert au public les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 10h à 17h (la dernière entrée sera autorisée jusqu’à 16h30).

L’entrée est fixée à 10 € par personne.

La réservation est obligatoire pour garantir l’accès au site.

Un parking gratuit est mis à disposition des visiteurs au pied du château. L’accès au bâtiment se fait ensuite à pied, par un chemin de quelques minutes (prévoir des chaussures confortables).

Le site étant en partie classé et ancien, l’accessibilité est limitée pour les personnes à mobilité réduite. Un accompagnement peut être proposé sur demande préalable.

Pour des raisons de sécurité et de préservation, les animaux ne sont pas autorisés, à l’exception des chiens guides.

© Monia Renar