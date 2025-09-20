Une journée au château de Viven Château de Viven Viven

Une journée au château de Viven Château de Viven Viven samedi 20 septembre 2025.

Une journée au château de Viven 20 et 21 septembre Château de Viven Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4€ par adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Journée au château de Viven – Patrimoine, nature et histoire

Rebâti au XVIIᵉ siècle par le Baron d’Arros de Viven sur les vestiges de châteaux forts, le château de Viven a été modernisé au XVIIIᵉ siècle.

Ses jardins en terrasse, qui dominent la vallée du Luy de France, offrent une promenade à travers 13 ambiances paysagères, dont un remarquable théâtre de verdure.

Lors de cette journée, découvrez aussi l’historique du pigeonnier, symbole du pouvoir seigneurial et élément architectural typique de ces domaines.

Château de Viven 921 Chemin du Château, 64450 Viven Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 62 37 98 38 Rebâti au XVIIe siècle par le Baron d’Arros de Viven sur des vestiges de châteaux forts, le château a été modernisé durant le XVIIIe siècle. Les jardins dominent la vallée de Luy de France, et contiennent 13 ambiances dont le théâtre de verdure.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Château de Viven