Une Journée au Jardin Jardin du Verger Carantec
Une Journée au Jardin Jardin du Verger Carantec lundi 6 avril 2026.
Une Journée au Jardin
Jardin du Verger Espace André Jacq Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Retrouvons notre rendez-vous printanier du lundi de Pâques pour cette 8ème édition de la Journée au Jardin, le thème Alice au pays des merveilles ! nous promet toutes les folies !
Arbres, arbustes, fruitiers, plantes de collection, décorations de jardin, animations…
Petite restauration sur place
Bientôt le programme complet ! .
Jardin du Verger Espace André Jacq Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 12 68 72 27
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English : Une Journée au Jardin
L’événement Une Journée au Jardin Carantec a été mis à jour le 2026-03-25 par OT BAIE DE MORLAIX
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