Une Journée au Jardin Jardin du Verger Carantec

Une Journée au Jardin

Jardin du Verger Espace André Jacq Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Retrouvons notre rendez-vous printanier du lundi de Pâques pour cette 8ème édition de la Journée au Jardin, le thème Alice au pays des merveilles ! nous promet toutes les folies !

Arbres, arbustes, fruitiers, plantes de collection, décorations de jardin, animations…

Petite restauration sur place

Bientôt le programme complet ! .

Jardin du Verger Espace André Jacq Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 12 68 72 27

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English : Une Journée au Jardin

L’événement Une Journée au Jardin Carantec a été mis à jour le 2026-03-25 par OT BAIE DE MORLAIX