Une journée au jardin Rilhac-Lastours

Une journée au jardin

Jardin de l’An Mil à nos jours, D59 Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

2026-04-16

Dans le cadre de l’année du jardin. Rejoignez les enfants des centres de loisirs et les services de la Communauté de communes au jardin bourdonnant à Lastours pour une après-midi d’ateliers découverte sur la biodiversité, l’histoire du jardin, des lectures et apprendre à faire des boutures.

Dans le cadre de l’année du jardin

Venez rejoindre les enfants des centres de loisirs et tous les services de la Communauté de communes au jardin bourdonnant de l’An Mil à nos jours à Lastours pour une après-midi d’ateliers découverte sur la biodiversité, l’histoire du jardin, des lectures choisies et pour apprendre à faire des boutures, rempoter…

En partenariat avec la Communauté de communes Pays-de-Nexon Monts-de-Châlus

Rens. et inscription auprès de la médiathèque 05 55 58 33 34

Gratuit sur inscription. .

Jardin de l’An Mil à nos jours, D59 Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 33 34

English : Une journée au jardin

As part of the Year of the Garden. Join children from leisure centers and the Communauté de communes at the bourdonnant garden in Lastours for an afternoon of discovery workshops on biodiversity, the history of the garden, readings and learning how to make cuttings.

