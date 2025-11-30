UNE JOURNÉE AU PÔLE NORD Castries

UNE JOURNÉE AU PÔLE NORD

225 Rue du Romarin Castries Hérault

Début : 2025-11-30

20 exposants pour vos cadeaux de fin d’année

Père Noël et ses lutins farceurs présents toute la journée

Spectacle de Noël à 11h à 14h et à 17h

Chorale avec chants de Noël

Promenade à poney et bien d’autres surprises .

English :

20 exhibitors for your end-of-year gifts

Santa Claus and his jolly elves on hand all day long

German :

20 Aussteller für Ihre Weihnachtsgeschenke

Weihnachtsmann und seine scherzenden Kobolde den ganzen Tag über anwesend

Italiano :

20 espositori per i vostri regali di fine anno

Babbo Natale e i suoi allegri elfi a disposizione per tutto il giorno

Espanol :

20 expositores para sus regalos de fin de año

Papá Noel y sus alegres duendes durante todo el día

