UNE JOURNÉE AU PÔLE NORD Castries

UNE JOURNÉE AU PÔLE NORD
225 Rue du Romarin Castries Hérault
20 exposants pour vos cadeaux de fin d’année
Père Noël et ses lutins farceurs présents toute la journée
Spectacle de Noël à 11h à 14h et à 17h
Chorale avec chants de Noël
Promenade à poney et bien d’autres surprises .
225 Rue du Romarin Castries 34160 Hérault Occitanie
English :
20 exhibitors for your end-of-year gifts
Santa Claus and his jolly elves on hand all day long
German :
20 Aussteller für Ihre Weihnachtsgeschenke
Weihnachtsmann und seine scherzenden Kobolde den ganzen Tag über anwesend
Italiano :
20 espositori per i vostri regali di fine anno
Babbo Natale e i suoi allegri elfi a disposizione per tutto il giorno
Espanol :
20 expositores para sus regalos de fin de año
Papá Noel y sus alegres duendes durante todo el día
