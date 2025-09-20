Une journée au Silo de La Gare : « Le Silo se fait beau » Le silo de La Gare Monts-sur-Guesnes

Une journée au Silo de La Gare : « Le Silo se fait beau » Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00, 16h00, 19h00, 20h30 Le silo de La Gare Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Le silo de Monts-sur-Guesnes ouvre grand ses portes pour une journée riche en découvertes, entre patrimoine, art, science et poésie !

Visites du silo

À 11h : Visite guidée pour découvrir l’histoire et l’architecture du bâtiment.

À partir de 15h : Visite libre du lieu et des expositions.

Conférence – Une petite histoire des semences

À 16h, avec Vincent Thareau (médiateur scientifique et animateur en agroécologie)

De la domestication des plantes sauvages aux progrès biotechnologiques, cette conférence propose un voyage passionnant à travers l’histoire de notre lien aux plantes nourricières. Une approche claire et accessible pour comprendre les enjeux de la sélection végétale et comment chacun·e peut contribuer à la préservation de la biodiversité cultivée.

Exposition d’art postal

Une installation collaborative réunissant tous les envois reçus par le silo durant l’été : une galerie de courriers créatifs et poétiques venus de partout.

Exposition – Variations sur le silo par Frédéric Nolleau

Le silo photographié en 2015, alors à l’abandon, a inspiré une série d’œuvres en huile, encaustique, sérigraphie, en petits et grands formats.

Un retour aux sources artistique, exposer les silos dans le silo.

Apéro-spectacle poétique – Au tour des mots

Un moment suspendu, une lecture musicale portée par Shan, Stico, Anne, Bénédicte et Alice, passionné·e·s des mots.

Des mots slamés, chantés, lus, entrechoqués… pour un partage sensible et vibrant autour du langage.

Le silo de La Gare 7 La Gare, 86420 Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ Ancien silo agricole des années 40, rénové, réhabilité en lieu culturel Parking facile gratuit.

Journées européennes du patrimoine 2025

© LE SILO | Frédéric Nolleau