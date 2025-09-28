Une journée au verger Salle des fêtes et verger Cabariot

Une journée au verger Salle des fêtes et verger Cabariot dimanche 28 septembre 2025.

Une journée au verger

Salle des fêtes et verger 29 rue des Gabares Cabariot Charente-Maritime

Début : 2025-09-28 09:30:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Passez la journée au verger de Cabariot, un programme rempli d’animations pour petits et grands.

Salle des fêtes et verger 29 rue des Gabares Cabariot 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 12 91 81 d.caron@sfr.fr

English : A day at the orchard

Spend the day at Cabariot Orchard, with a programme packed with activities for young and old alike.

German : Ein Tag im Obstgarten

Verbringen Sie den Tag im Obstgarten von Cabariot, wo ein Programm voller Aktivitäten für Groß und Klein auf Sie wartet.

Italiano :

Trascorrete la giornata al frutteto Cabariot, un programma ricco di intrattenimenti per grandi e piccini.

Espanol :

Pase el día en el huerto de Cabariot, un programa repleto de entretenimiento para grandes y pequeños.

L’événement Une journée au verger Cabariot a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan